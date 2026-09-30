Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Rabu, 30 September 2026: Jaga Kebiasaan Sehat

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Rabu, 30 September 2026 dapat dijaga melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara teratur.
Kebutuhan dasar seperti cairan yang cukup, makanan bergizi, aktivitas fisik, dan waktu istirahat perlu tetap diperhatikan agar kondisi tubuh tidak mudah menurun.
Cancer sebaiknya tidak menunggu sampai rasa lelah benar-benar menumpuk sebelum mulai memperhatikan kebutuhan tubuh.
Pastikan asupan air tetap terpenuhi sepanjang hari, terutama ketika aktivitas sedang lebih padat dari biasanya.
Pola makan juga tidak kalah penting karena kesibukan terkadang membuat Cancer memilih makanan dengan terburu-buru tanpa mempertimbangkan keseimbangan nutrisinya.
Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar yang sulit dipertahankan.
Kebiasaan kecil justru dapat menjadi langkah awal, misalnya lebih sering bergerak, mengatur porsi makanan, dan memberikan waktu tidur yang cukup.
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Jawa Pos
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