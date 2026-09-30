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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 30 September 2026 | 18.05 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Rabu, 30 September 2026: Jangan Abaikan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Rabu, 30 September 2026 perlu mendapatkan perhatian meskipun berbagai pekerjaan sedang menumpuk.

Tubuh tetap membutuhkan waktu pemulihan agar energi dapat kembali setelah menjalani aktivitas yang cukup padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Rabu, 30 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika selama ini waktu tidur sering dikurangi demi menyelesaikan pekerjaan, Taurus dapat mulai memperbaiki kebiasaan tersebut secara bertahap.

Rasa lelah tidak selalu harus dilawan dengan terus menambah aktivitas.

Terkadang kondisi tersebut menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan istirahat atau kebutuhan dasar lainnya belum terpenuhi dengan baik.

Selain menjaga waktu tidur, Taurus juga perlu memperhatikan pola makan dan kecukupan cairan sepanjang hari.

Kesibukan sebaiknya tidak membuat waktu makan menjadi tidak teratur atau membuat tubuh kekurangan minum.

Editor: Novia Tri Astuti
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