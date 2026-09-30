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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 30 September 2026 | 16.44 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Rabu, 30 September 2026: Rapikan Cara Mengatur Uang

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Pisces pada Rabu, 30 September 2026 mengajak untuk mengevaluasi kembali kebiasaan mengatur uang yang selama ini dilakukan.

Cara lama yang sebelumnya terasa cukup membantu mungkin sudah kurang sesuai apabila justru membuat pengeluaran semakin sulit dikendalikan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Rabu, 30 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces dapat memulai dengan membuat pembagian yang lebih jelas antara kebutuhan sehari-hari, keinginan pribadi, dan pengeluaran yang sebenarnya masih dapat ditunda.

Pembagian tersebut akan memudahkan Pisces mengetahui ke mana saja uang digunakan dan bagian mana yang perlu mendapatkan batas lebih tegas.

Keinginan mencari pemasukan tambahan juga dapat muncul, tetapi jangan sampai hal tersebut membuat Pisces menerima sebuah kesempatan tanpa memeriksa informasinya secara menyeluruh.

Jika terdapat tawaran investasi, pekerjaan sampingan, atau kerja sama yang menjanjikan keuntungan, pelajari terlebih dahulu ketentuan dan cara kerjanya.

Jangan mudah tergoda oleh iming-iming hasil besar apabila risiko maupun mekanismenya belum benar-benar dipahami.

Editor: Novia Tri Astuti
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