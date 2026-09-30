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Dhiaz Asihing Pamartany
Rabu, 30 September 2026 | 16.44 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Awal Oktober 2026: Kepercayaan Diri Menurun, Hindari Keputusan Besar

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Memasuki awal Oktober 2026, Virgo mungkin merasakan kepercayaan diri yang sedikit menurun.

Rasa takut atau kekhawatiran tertentu dapat membuat Virgo ragu untuk melangkah dan menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi.

Ramalan zodiak Virgo awal Oktober 2026 mengingatkan agar tidak terburu-buru mengambil keputusan besar.

Hari ini lebih baik digunakan untuk menenangkan pikiran, menyelesaikan tanggung jawab yang ada, serta memberikan perhatian pada keluarga dan kesehatan.

Dengan bersikap lebih tenang, Virgo dapat menjalani aktivitas tanpa menambah tekanan.

Berikut ramalan lengkap zodiak Virgo pada awal Oktober 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam pekerjaan, Virgo perlu menjaga konsentrasi. Gangguan kecil dapat membuat fokus berkurang sehingga pekerjaan berpotensi tidak berjalan secara maksimal.

Sikap profesional menjadi hal penting yang perlu dipertahankan. Kerjakan tugas sesuai prioritas dan hindari membawa persoalan pribadi ke lingkungan kerja. Dengan fokus pada tanggung jawab, pekerjaan dapat tetap berjalan dengan baik.

2. Cinta

Keharmonisan keluarga dapat sedikit terganggu apabila perhatian dan kasih sayang tidak diberikan dengan cukup. Kesibukan masing-masing anggota keluarga mungkin membuat hubungan terasa lebih jauh.

Virgo disarankan meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga. Percakapan sederhana atau kegiatan bersama dapat membantu menciptakan kembali suasana yang lebih hangat.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Virgo mungkin belum sesuai dengan harapan. Pengeluaran juga berpotensi meningkat sehingga perlu mendapat perhatian lebih.

Hindari membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Buatlah daftar prioritas dan periksa kembali pengeluaran agar kondisi keuangan tetap terkendali.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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