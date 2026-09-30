Ramalan Zodiak Leo 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini zodiak leo mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama. Leo mungkin merasa frustrasi akhir-akhir ini, karena tidak ada seseorang yang menarik.

Tetapi hari ini, leo bisa bertemu seseorang yang tampak terlalu sempurna untuk diungkapkan dengan kata-kata. Leo dapat yakin bahwa ketertarikan ini saling timbal balik. Jika sudah menjalin hubungan asmara, leo dapat mengharapkan kebangkitan kembali rasa cinta dengan pasangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 30 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu mempertimbangkan hubungan dengan seseorang secara serius, dengan membangun kepercayaan bersama. Terkait karir, berhati-hatilah karena ada indikasi bahwa leo akan kehilangan kendali diri atau terlibat dalam perdebatan di tempat kerja.

Sementara itu, cobalah untuk menghindari makanan berminyak dan pedas karena kesehatan leo sedikit menurun. Terkait keuangan, kunjungi dealer atau showroom jika leo memiliki rencana untuk membeli mobil baru.

Cinta Leo