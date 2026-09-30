Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 30 September 2026 | 15.18 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Ketertarikan yang kuat pada seseorang bisa mengejutkan zodiak virgo hari ini. Kalian mungkin akan menghabiskan banyak waktu bersama untuk mengerjakan sebuah proyek. 

Tetapi, energi di antara kalian berdua seharusnya kuat dan terlihat jelas. Jika kamu tertarik menjalin hubungan baru, pastikan virgo berpenampilan sebaik mungkin.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 30 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu memastikan bahwa seseorang yang disukai memiliki komitmen yang sama. Mengenai karir, berusahalah menghindari konfrontasi dan jangan mengatakan sesuatu yang akan disesali nanti.

Sementara itu, cobalah menikmati makanan-makanan lezat untuk menyeimbangkan rasa bersalah karena mengonsumsi kalori ekstra. Terkait keuangan, pastikan melakukan riset untuk menemukan rumah yang tepat sebelum membelinya.

Cinta Virgo

Seseorang yang sudah dikenal, mungkin melihat virgo dari sudut pandang baru. Hubungan ini memiliki unsur untuk menjadi hubungan yang berjangka panjang. Tetapi, virgo perlu memastikan bahwa dia juga memiliki komitmen yang sama.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Gemini 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 30 September 2026 | 14.41 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 30 September 2026 | 14.28 WIB

Ramalan Zodiak Aries 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 30 September 2026 | 14.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore