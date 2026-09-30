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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 30 September 2026 | 14.25 WIB

Ramalan Zodiak Aries 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Sebuah pertemuan bersama teman atau kerabat, mungkin akan terjadi di lingkungan zodiak aries hari ini. Aries mungkin bertemu beberapa teman lama yang sudah lama tidak ditemui dan menikmati waktu untuk bercerita. 

Mantan pasangan juga mungkin akan menghubungi. Lanjutkan hubungan dengannya jika aries masih tertarik. Jika sudah tidak tertarik, mungkin kalian berdua bisa berteman saja. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Rabu, 30 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries merasa cukup romantis, sehingga ingin memikat seseorang yang spesial. Terkait karir, waspadai kemungkinan terjadinya argumen dengan rekan kerja.

Sementara itu, masalah kesehatan akan segera lenyap sehingga aries bisa bereksperimen dan mencoba masakan baru. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pembelian yang menguntungkan guna meningkatkan kualitas hidup.

Cinta Aries

Aries merasa cukup romantis akhir-akhir ini, sehingga ingin memikat seseorang yang spesial. Lakukanlah, karena kehidupan cinta aries mungkin akan berkembang. 

Editor: Novia Tri Astuti
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