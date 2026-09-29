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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 30 September 2026 | 01.41 WIB

5 Zodiak Diprediksi Memiliki Ramalan Finansial Paling Hoki, Oktober 2026 Rezeki Melimpah!

Ilustrasi zodiak dengan ramalan finansial paling hoki (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak dengan ramalan finansial paling hoki (magnific)

JawaPos.com - Ramalan astrologi memprediksi lima zodiak memiliki peluang finansial menarik pada Oktober 2026. 

Ya, Oktober 2026 membawa perubahan menarik dalam urusan finansial bagi sejumlah zodiak. 

Pergerakan Venus di Scorpio hingga 25 Oktober disebut membuka ruang untuk mengevaluasi kondisi keuangan sekaligus menemukan peluang yang sebelumnya belum terlihat.

Bagi sebagian orang, momentum tersebut dapat hadir melalui pekerjaan, kenaikan penghasilan, kerja sama profesional, pengelolaan aset, hingga keberanian memperjuangkan nilai diri. 

Karena itu, ramalan finansial Oktober 2026 tidak hanya berkaitan dengan datangnya uang secara tiba-tiba, tetapi juga bagaimana seseorang mengenali dan memanfaatkan kesempatan yang muncul.

Menurut ramalan astrologi yang dikutip dari YourTango, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki lebih banyak peluang finansial ketika Venus berada di Scorpio hingga 25 Oktober 2026.

Scorpio, Aquarius, Leo, Libra, dan Aries disebut mendapat momentum membuka peluang rezeki dan kesuksesan. Yuk, simak informasi selengkapnya.

1. Scorpio

Scorpio menjadi salah satu zodiak yang mendapat sorotan kuat dalam ramalan finansial Oktober 2026. Dalam pembahasan YourTango, Venus berada di Scorpio hingga 25 Oktober dan kondisi tersebut dikaitkan dengan terbukanya lebih banyak peluang finansial bagi pemilik zodiak ini.

Momentum tersebut dapat membuat Scorpio lebih mudah melihat kesempatan yang sebelumnya tertutup. Peluang bisa muncul melalui pekerjaan, pembayaran yang sempat tertunda, bantuan keluarga, koneksi profesional, atau penghargaan terhadap kemampuan yang selama ini mereka miliki.

Menariknya, Scorpio juga digambarkan memiliki daya tarik yang meningkat. Dalam konteks pekerjaan, hal tersebut dapat diterjemahkan sebagai meningkatnya perhatian dari orang-orang yang mempunyai pengaruh terhadap perjalanan karier. Ketika hasil kerja mulai mendapatkan pengakuan, kesempatan memperoleh proyek, tanggung jawab baru, atau peningkatan pendapatan pun dapat terbuka.

Namun, keberuntungan finansial bukan berarti Scorpio dapat bersantai dan menunggu uang datang. Justru, Oktober menjadi momentum untuk lebih aktif mengenali peluang dan memperkuat posisi profesional.

Bagi Scorpio, langkah pentingnya adalah tidak mengabaikan kesempatan hanya karena datang melalui jalur yang berbeda dari rencana awal. Jika ada tawaran kerja sama, proyek baru, atau kesempatan memperluas penghasilan, pertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan.

Dengan pendekatan tersebut, energi astrologi Oktober dapat dijadikan momentum untuk lebih berani mengembangkan potensi finansial, bukan sebagai jaminan bahwa kekayaan akan datang secara otomatis.

2. Aquarius

Editor: Novia Tri Astuti
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