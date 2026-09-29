Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 29 September 2026 | 22.36 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius untuk Besok Rabu, 30 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini mengingatkan Anda untuk tidak menyimpan sendiri hal-hal yang membuat hati terasa tidak nyaman.

Ketika Bulan berada di Aries, dorongan untuk lebih terbuka terhadap perasaan dapat menjadi semakin kuat.

Jika sedang menghadapi situasi yang membuat Anda merasa tertekan atau seolah tidak memiliki jalan keluar, cobalah berbicara dengan orang yang benar-benar dipercaya.

Energi Aquarius juga diperkirakan meningkat hari ini. Manfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang selama ini mungkin tertunda.

Dari sisi komunikasi, cara Anda menyampaikan sesuatu kepada orang lain dapat meninggalkan kesan yang cukup mendalam.

Jika sedang dihadapkan pada sebuah pilihan penting, jangan ragu meminta pandangan dari teman yang Anda percaya.

Sementara bagi Aquarius yang memiliki rencana bepergian, pastikan perjalanan disusun berdasarkan waktu yang tersedia dan kondisi anggaran agar tetap nyaman.

Mari simak ramalan zodiak Aquarius secara lebih lengkap seperti dilansir dari laman Astrotak.

Cinta Aquarius

Aquarius yang masih membawa luka akibat hubungan masa lalu perlu mulai belajar melepaskannya.

Terus terjebak dalam kenangan atau rasa sakit yang sudah berlalu dapat membuat Anda kesulitan menikmati kebahagiaan yang ada di depan mata.

Berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berdamai dengan masa lalu. Ketika hati mulai lebih terbuka, peluang untuk bertemu dengan seseorang yang menarik dan menghadirkan hubungan baru pun dapat muncul.

Bagi Aquarius yang masih lajang, jangan menutup diri hanya karena pengalaman sebelumnya kurang menyenangkan. Setiap hubungan memiliki cerita yang berbeda.

Keuangan Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Sagitarius 30 September 2026: Peluang Karier Terbuka, Keuangan Makin Stabil - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius 30 September 2026: Peluang Karier Terbuka, Keuangan Makin Stabil

Selasa, 29 September 2026 | 23.37 WIB

Ramalan Zodiak Leo 30 September 2026: Target Tercapai Lebih Cepat, Keuangan Makin Nyaman - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo 30 September 2026: Target Tercapai Lebih Cepat, Keuangan Makin Nyaman

Selasa, 29 September 2026 | 23.35 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 30 September 2026: Hari Penuh Keceriaan, Karier hingga Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 30 September 2026: Hari Penuh Keceriaan, Karier hingga Kesehatan

Selasa, 29 September 2026 | 23.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore