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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 29 September 2026 | 19.46 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Selasa, 29 September 2026: Jaga Tubuh dan Pikiran Tetap Seimbang

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aries pada Selasa, 29 September 2026 dapat terasa lebih baik jika rutinitas yang mulai membosankan dibuat lebih bervariasi.

Ketika olahraga yang selama ini dilakukan sudah tidak lagi memberikan semangat, Aries dapat mencoba aktivitas lain yang terasa lebih menyenangkan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Berjalan kaki, bersepeda, berenang, latihan kekuatan, atau mencoba jenis olahraga yang belum pernah dilakukan dapat menjadi alternatif untuk memberikan suasana baru.

Pergantian aktivitas tersebut dapat membuat Aries lebih bersemangat untuk tetap bergerak tanpa merasa menjalani rutinitas yang monoton.

Meski begitu, Aries tidak perlu mengejar hasil secara terburu-buru dengan memaksakan tubuh melakukan latihan yang terlalu berat.

Menjaga kebiasaan olahraga secara teratur akan lebih bermanfaat daripada beraktivitas secara berlebihan hingga tubuh kelelahan dan akhirnya membutuhkan waktu lama untuk kembali berolahraga.

Selain kebugaran fisik, kondisi emosional juga perlu mendapatkan perhatian.

Editor: Novia Tri Astuti
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