Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 29 September 2026 | 19.44 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 29 September 2026: Bangun Kebiasaan Sehat Secara Konsisten

Ilustrasi Taurus (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Taurus (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Selasa, 29 September 2026 dapat terbantu dengan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara teratur.

Taurus tidak harus mengubah seluruh pola hidup sekaligus untuk merasakan kondisi tubuh yang lebih baik.

Perbaikan kecil yang dijalankan secara konsisten justru dapat menjadi dasar untuk membangun rutinitas kesehatan yang lebih mudah dipertahankan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus dapat memulainya dengan memperbaiki jam tidur, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, serta mengurangi konsumsi makanan yang terlalu berminyak.

Jika kesibukan membuat Taurus sering mengandalkan makanan siap saji, cobalah sesekali menyiapkan makanan sederhana sendiri di rumah.

Selain membantu memilih bahan makanan dengan lebih leluasa, kebiasaan tersebut juga dapat membuat pola makan terasa lebih teratur.

Aktivitas fisik juga tidak sebaiknya dilewatkan, terutama jika sebagian besar waktu Taurus dihabiskan dengan duduk atau berada dalam posisi yang sama.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Selasa, 29 September 2026: Bangun Rutinitas Sehat Secara Bertahap - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Selasa, 29 September 2026: Bangun Rutinitas Sehat Secara Bertahap

Selasa, 29 September 2026 | 19.37 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Selasa, 29 September 2026: Jaga Tubuh Tetap Seimbang - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Selasa, 29 September 2026: Jaga Tubuh Tetap Seimbang

Selasa, 29 September 2026 | 19.34 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Selasa, 29 September 2026: Jangan Abaikan Sinyal Tubuh - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Selasa, 29 September 2026: Jangan Abaikan Sinyal Tubuh

Selasa, 29 September 2026 | 19.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore