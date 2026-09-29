Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 29 September 2026: Bangun Kebiasaan Sehat Secara Konsisten

Ilustrasi Taurus (Magnific/macrovector_official)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Selasa, 29 September 2026 dapat terbantu dengan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara teratur.
Taurus tidak harus mengubah seluruh pola hidup sekaligus untuk merasakan kondisi tubuh yang lebih baik.
Perbaikan kecil yang dijalankan secara konsisten justru dapat menjadi dasar untuk membangun rutinitas kesehatan yang lebih mudah dipertahankan.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Taurus dapat memulainya dengan memperbaiki jam tidur, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, serta mengurangi konsumsi makanan yang terlalu berminyak.
Jika kesibukan membuat Taurus sering mengandalkan makanan siap saji, cobalah sesekali menyiapkan makanan sederhana sendiri di rumah.
Selain membantu memilih bahan makanan dengan lebih leluasa, kebiasaan tersebut juga dapat membuat pola makan terasa lebih teratur.
Aktivitas fisik juga tidak sebaiknya dilewatkan, terutama jika sebagian besar waktu Taurus dihabiskan dengan duduk atau berada dalam posisi yang sama.
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Jawa Pos
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