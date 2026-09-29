Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Selasa, 29 September 2026: Jaga Tubuh Tetap Seimbang

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Selasa, 29 September 2026 perlu dijaga melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin.
Di tengah aktivitas yang cukup padat, kebutuhan tubuh seperti cairan, makanan bergizi, dan waktu bergerak sebaiknya tidak terus dikesampingkan.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Cancer pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Cancer sebaiknya tidak menunggu rasa haus berlebihan untuk mulai memenuhi kebutuhan cairan tubuh.
Menjaga asupan air secara teratur dapat menjadi kebiasaan sederhana yang membantu tubuh tetap nyaman selama menjalani berbagai aktivitas.
Pola makan juga perlu mendapatkan perhatian agar energi tidak mudah menurun sepanjang hari.
Jika kesibukan sering membuat Cancer makan secara terburu-buru atau memilih makanan seadanya, cobalah menyiapkan kebutuhan makanan lebih awal sebelum jadwal menjadi semakin padat.
Persiapan tersebut dapat membantu Cancer memiliki pilihan makanan yang lebih baik ketika waktu sedang terbatas.
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Jawa Pos
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