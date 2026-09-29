Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Selasa, 29 September 2026: Perbaiki Pola Hidup Secara Bertahap

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Selasa, 29 September 2026 perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama pada pola hidup yang selama ini mungkin belum berjalan secara teratur.
Kebiasaan makan yang tidak menentu sebaiknya mulai diperbaiki perlahan agar kebutuhan nutrisi tubuh dapat terpenuhi dengan lebih baik.
Virgo tidak perlu mengikuti pola diet yang terlalu ketat hanya karena sedang banyak dibicarakan atau dianggap populer.
Langkah sederhana seperti memilih makanan bernutrisi, menjaga jadwal makan, dan mencukupi kebutuhan cairan dapat menjadi kebiasaan yang lebih realistis untuk dipertahankan.
Selain memperhatikan makanan, Virgo juga perlu memberikan perhatian pada waktu istirahat.
Kesibukan pekerjaan maupun rencana pribadi dapat membuat waktu pemulihan tubuh tanpa sadar semakin berkurang.
Ketika tubuh mulai terasa lebih mudah lelah, konsentrasi menurun, atau suasana hati berubah-ubah, jangan langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang harus diabaikan.
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Jawa Pos
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