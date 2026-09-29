Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 29 September 2026: Pertahankan Rutinitas Sehat

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Selasa, 29 September 2026 dapat terjaga dengan lebih baik ketika kebiasaan sehat yang sudah berjalan tetap dipertahankan secara konsisten.

Pola makan teratur, olahraga, tidur yang cukup, serta waktu istirahat menjadi bagian penting yang sebaiknya tidak diabaikan ketika aktivitas sedang padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn tidak perlu mengubah seluruh kebiasaan secara drastis hanya karena ingin merasakan hasil dalam waktu singkat.

Justru rutinitas sederhana yang dilakukan secara teratur dapat membantu menjaga kondisi tubuh dalam jangka panjang.

Perhatikan pula sinyal yang muncul ketika tubuh mulai membutuhkan jeda.

Jika energi sudah banyak terkuras, Capricorn sebaiknya tidak terus memaksakan diri hanya demi menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam satu waktu.