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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 29 September 2026 | 19.19 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 29 September 2026: Pertahankan Rutinitas Sehat

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Selasa, 29 September 2026 dapat terjaga dengan lebih baik ketika kebiasaan sehat yang sudah berjalan tetap dipertahankan secara konsisten.

Pola makan teratur, olahraga, tidur yang cukup, serta waktu istirahat menjadi bagian penting yang sebaiknya tidak diabaikan ketika aktivitas sedang padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn tidak perlu mengubah seluruh kebiasaan secara drastis hanya karena ingin merasakan hasil dalam waktu singkat.

Justru rutinitas sederhana yang dilakukan secara teratur dapat membantu menjaga kondisi tubuh dalam jangka panjang.

Perhatikan pula sinyal yang muncul ketika tubuh mulai membutuhkan jeda.

Jika energi sudah banyak terkuras, Capricorn sebaiknya tidak terus memaksakan diri hanya demi menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam satu waktu.

Mengambil waktu untuk beristirahat bukan berarti mengurangi produktivitas karena tubuh membutuhkan kesempatan untuk mengembalikan tenaga.

Editor: Novia Tri Astuti
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