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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 29 September 2026 | 19.16 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Selasa, 29 September 2026: Pulihkan Energi dengan Lebih Teratur

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Selasa, 29 September 2026 perlu mendapatkan perhatian, terutama ketika kesibukan membuat tubuh mulai kehilangan waktu untuk beristirahat.

Terlihat bugar dari luar belum tentu menunjukkan bahwa kondisi tubuh benar-benar dalam keadaan prima.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius perlu kembali memperhatikan kebutuhan tubuh melalui pola makan yang lebih baik, tidur yang cukup, serta rutinitas sehari-hari yang tidak terlalu menguras tenaga.

Jika selama ini makanan cepat saji atau menu yang kurang seimbang terlalu sering menjadi pilihan, cobalah perlahan kembali mengonsumsi makanan rumahan.

Tidak perlu membuat perubahan besar secara mendadak karena kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten biasanya lebih mudah dipertahankan.

Waktu tidur juga sebaiknya tidak terus dikurangi hanya karena pekerjaan atau aktivitas sedang menumpuk.

Ketika tubuh mulai memberikan tanda kelelahan, Aquarius sebaiknya tidak memaksakan diri untuk terus bergerak seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Editor: Novia Tri Astuti
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