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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 29 September 2026 | 19.14 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Selasa, 29 September 2026: Jaga Energi dengan Kebiasaan Sehat

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Pisces pada Selasa, 29 September 2026 perlu dijaga melalui kebiasaan sederhana yang sering terabaikan ketika aktivitas sedang padat.

Kesibukan dan banyaknya hal yang dipikirkan bisa membuat Pisces tanpa sadar mengurangi waktu tidur, mengabaikan pola makan, atau lupa memenuhi kebutuhan cairan tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya mulai memperhatikan kembali waktu istirahat agar tubuh memiliki kesempatan untuk mengembalikan energi setelah menjalani berbagai kegiatan.

Usahakan jadwal tidur tetap teratur dan hindari perubahan waktu tidur yang terlalu jauh dari kebiasaan sehari-hari.

Asupan makanan juga tidak kalah penting karena tubuh membutuhkan nutrisi yang cukup untuk mendukung aktivitas.

Daripada terlalu sering memilih makanan hanya karena mudah didapat, Pisces dapat mulai mempertimbangkan menu yang lebih beragam dan seimbang.

Kebutuhan air putih juga sebaiknya tidak dilupakan, terutama ketika aktivitas membuat Pisces banyak bergerak atau menghabiskan waktu di luar rumah.

Editor: Novia Tri Astuti
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