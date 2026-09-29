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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 29 September 2026 | 17.04 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini diprediksi akan berpeluang menjalani hari yang menyenangkan pada Selasa (29/9). Energi positif membuat Anda lebih mudah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan yang sempat tertunda.

Hari ini juga dapat membawa pengalaman spiritual yang memberikan ketenangan batin. Manfaatkan suasana positif tersebut untuk menata kembali pikiran dan menjalani aktivitas dengan lebih nyaman.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Selasa (29/9), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Secara umum, hari ini dapat menjadi momen yang baik dan dipenuhi sukacita. Anda berpeluang menyelesaikan sebagian besar pekerjaan yang sebelumnya tertunda sehingga beban aktivitas terasa lebih ringan. Selain urusan sehari-hari, Pisces juga berpotensi mendapatkan pengalaman spiritual yang memberikan kesan mendalam.

Cinta Pisces

Anda berkesempatan menghabiskan waktu berkualitas bersama anggota keluarga. Cinta dan dukungan dari orang-orang terdekat akan memberikan semangat tambahan dalam menjalani hari.

Meski suasana keluarga cukup hangat, hindari memulai percakapan yang berpotensi menimbulkan ketegangan. Menjaga komunikasi tetap positif akan membantu mempertahankan suasana harmonis.

Karier Pisces

Karier Pisces diprediksi berjalan dengan baik hari ini. Anda berpeluang mendapatkan apresiasi dari atasan atas pekerjaan dan usaha yang telah dilakukan.

Lingkungan kerja juga terasa lebih tenang dan nyaman. Kondisi tersebut memungkinkan Anda berkonsentrasi menyelesaikan tugas tanpa banyak gangguan.

Kesehatan Pisces

Kondisi kesehatan secara umum diprediksi baik sepanjang hari. Tubuh terasa lebih bugar dan tingkat energi yang tinggi membantu Anda menjalani berbagai aktivitas.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: Astroved.com
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