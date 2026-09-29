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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 29 September 2026 | 17.02 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi perlu menjaga ketenangan dan menghindari kebiasaan terlalu banyak berpikir pada Selasa (29/9). Berbagai persoalan yang muncul sebaiknya dihadapi dengan pikiran jernih agar tidak menambah beban diri.

Meluangkan waktu untuk bersantai dan bermeditasi dapat membantu mengurangi tekanan. Di tengah aktivitas yang padat, Capricorn juga perlu memberikan ruang bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Selasa (29/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, Anda mungkin terlalu banyak memikirkan berbagai hal hari ini. Kondisi tersebut dapat membuat pikiran terasa semakin berat sehingga penting untuk tetap tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Cobalah meluangkan waktu untuk bersantai dan melakukan meditasi.

Cinta Capricorn

Masalah komunikasi dengan pasangan berpotensi terjadi hari ini. Perbedaan cara menyampaikan perasaan dapat memicu kesalahpahaman dalam hubungan.

Kecenderungan bersikap egois juga sebaiknya dihindari. Berikan ruang kepada pasangan untuk menyampaikan pendapat dan cobalah membangun komunikasi dengan lebih terbuka agar hubungan tetap harmonis.

Karier Capricorn

Pekerjaan mungkin mengharuskan Anda melakukan perjalanan dinas. Di sisi lain, berbagai tantangan terkait pekerjaan dapat membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya.

Beban kerja yang cukup tinggi juga berpotensi membuat Anda mudah lelah. Atur tenaga dan waktu dengan baik agar pekerjaan tetap terselesaikan tanpa mengabaikan kebutuhan untuk beristirahat.

Kesehatan Capricorn

Stres berpotensi memengaruhi kondisi fisik dan memicu nyeri pada kaki. Tekanan yang tidak dikelola dengan baik dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman saat menjalani aktivitas.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: Astroved.com
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