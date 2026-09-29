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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 29 September 2026 | 17.03 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Selasa, 29 September 2026: Pertahankan Disiplin Mengatur Uang

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Capricorn pada Selasa, 29 September 2026 dapat tetap terjaga apabila kebiasaan mengelola uang secara disiplin terus dipertahankan.

Pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan akan membantu Capricorn menjaga keseimbangan finansial tanpa mudah terbawa keinginan yang muncul secara spontan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika sedang mempertimbangkan pembelian barang dengan harga cukup tinggi, jangan terburu-buru melakukan pembayaran sebelum memastikan barang tersebut memang memberikan manfaat yang sepadan.

Capricorn dapat membandingkan harga dari beberapa pilihan, memeriksa kualitas, serta menghitung kembali kondisi tabungan setelah pembelian dilakukan.

Pertimbangan sederhana seperti ini dapat membantu mengurangi risiko menyesal karena mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan.

Bagi Capricorn yang memiliki rencana bepergian dalam waktu dekat, siapkan anggaran khusus agar biaya perjalanan tidak mengambil porsi dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rutin.

Pisahkan perkiraan biaya transportasi, makanan, tempat menginap, dan kebutuhan lainnya sejak awal sehingga batas pengeluaran lebih mudah dipantau.

Editor: Novia Tri Astuti
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