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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 29 September 2026 | 17.01 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Selasa, 29 September 2026: Hargai Proses Hubungan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Selasa, 29 September 2026 membawa pesan agar tidak membandingkan perjalanan hubungan sendiri dengan kehidupan orang lain.

Setiap orang memiliki kesiapan dan waktu yang berbeda ketika menentukan apakah ingin menjalani hubungan yang lebih serius.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika Capricorn masih belum siap menjalin hubungan serius, tidak perlu memaksakan diri hanya karena melihat teman atau orang di sekitar sudah memiliki pasangan.

Keputusan mengenai kehidupan pribadi sebaiknya tidak dibuat hanya untuk memenuhi harapan keluarga, teman, atau lingkungan.

Bagi Capricorn yang masih sendiri, menikmati waktu bersama diri sendiri bukan berarti harus menutup kesempatan untuk mengenal orang baru.

Ketika seseorang mulai mendekat, berikan kesempatan untuk mengenalnya secara perlahan tanpa merasa harus langsung menentukan masa depan hubungan.

Beberapa kali pertemuan belum tentu cukup untuk memahami karakter dan kebiasaan seseorang secara menyeluruh.

Editor: Novia Tri Astuti
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