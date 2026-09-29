Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 29 September 2026 | 19.43 WIB

Ramalan Karier Zodiak Taurus Selasa, 29 September 2026: Pikirkan Arah Karier dengan Matang

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Perjalanan karier Taurus pada Selasa, 29 September 2026 perlu dijalani dengan lebih penuh pertimbangan, terutama jika mulai muncul rasa tidak nyaman terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan.

Perasaan jenuh atau keinginan untuk mencari suasana baru bisa muncul setelah menjalani rutinitas yang sama dalam waktu cukup lama.

Namun, Taurus sebaiknya tidak menjadikan rasa bosan sebagai alasan untuk langsung mengambil keputusan besar.

Berikut ramalan karier zodiak Taurus pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Cobalah mencari tahu terlebih dahulu bagian mana dari pekerjaan yang membuat Taurus merasa kurang puas.

Dengan memahami sumber persoalan, Taurus dapat menentukan apakah yang dibutuhkan sebenarnya adalah perubahan tugas, suasana kerja, keterampilan baru, atau justru arah karier yang berbeda.

Bayangkan seperti apa pekerjaan yang ingin dijalani dalam beberapa waktu mendatang.

Gambaran tersebut dapat membantu Taurus menyusun langkah secara lebih terarah tanpa harus meninggalkan pekerjaan sekarang secara mendadak.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Gemini Selasa, 29 September 2026: Sabar Menjalani Proses Karier - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Gemini Selasa, 29 September 2026: Sabar Menjalani Proses Karier

Selasa, 29 September 2026 | 19.35 WIB

Ramalan Karier Zodiak Cancer Selasa, 29 September 2026: Bersiap Menyambut Peluang Baru - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Cancer Selasa, 29 September 2026: Bersiap Menyambut Peluang Baru

Selasa, 29 September 2026 | 19.33 WIB

Ramalan Karier Zodiak Leo Selasa, 29 September 2026: Selesaikan Tugas yang Tertunda - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Leo Selasa, 29 September 2026: Selesaikan Tugas yang Tertunda

Selasa, 29 September 2026 | 19.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore