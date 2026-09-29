Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin menyimpan emosi secara pribadi kepada semua orang, termasuk pasangan. Cobalah terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan untuk mendapatkan ketenangan pikiran.

Hari ini adalah waktu yang tepat untuk menjauh dari hiruk pikuk kehidupan, dan melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas.

Zodiak pisces akan dipenuhi energi antusias dan kreatif hari ini. Para pengusaha sebaiknya mempertimbangkan untuk memperluas aktivitas guna menciptakan landasan bagi kesuksesan finansial perusahaan.

Para profesional akan mendapat manfaat dari periode ini, karena kerja keras akan diakui dan dihargai. Pikirkan bagaimana pisces dapat mencapai kemajuan yang layak. Menjelang hari berakhir, cobalah menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, untuk sekadar bersantai dan memulihkan diri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Selasa, 29 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius akan bertemu dengan seseorang yang sangat menarik dalam situasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Terkait karir, jangan membuat musuh dan menempatkan diri di pusat perhatian dengan orang-orang yang salah di tempat kerja.

Sementara itu, kurangi mengonsumsi makanan cepat saji dan meningkatkan asupan makanan kaya serat agar tetap sehat. Pada sisi keuangan, aquarius berada dalam kondisi terbaik karena kesepakatan bisnis penting mungkin segera terselesaikan.