Ramalan Zodiak Gemini 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jangan heran jika banyak orang menghubungi zodiak gemini untuk berdiskusi. Tampaknya, gemini adalah ahli dalam semua topik.

Menerima perhatian memang menyenangkan, tetapi membuat pekerjaan sulit diselesaikan. Lakukan apa pun untuk membantu rekan kerja, namun tetap terapkan batasan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 29 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini akan menemukan secercah harapan untuk menemukan pasangan yang tepat. Terkait karir, seorang senior akan memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi bisnis taurus.

Sementara itu, hindari makanan yang pedas atau berminyak untuk mencegah sakit perut. Terkait keuangan, berinvestasi pada rumah, kendaraan, atau mengajukan pinjaman adalah langkah yang tepat untuk dilakukan saat ini.

Cinta Gemini