Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin merasa frustrasi karena pikiran yang berpacu dan melayang-layang. Cobalah untuk sedikit akomodatif dan belajar beradaptasi dengan berbagai situasi yang diberikan kehidupan. Hindari pertengkaran dan jangan terpengaruh olehnya.
Zodiak capricorn akan mulai tenang setelah bersosialisasi dan bersenang-senang. Cobalah meluangkan waktu untuk bersantai dan menata kembali kehidupanmu.
Tanggung jawab yang tertunda akan memanggil setelahnya. Jadi, jangan abaikan kewajibanmu dan kembalilah ke jalur yang benar.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 29 September 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius akan bertemu seseorang yang menawan, hangat, dan mungkin cukup romantis. Terkait karir, seorang profesional akan berbagi pengalamannya untuk menuntun sagitarius meraih kesuksesan.
Sementara itu, evaluasi kualitas diet dan pikirkan cara untuk memperbaikinya, jika sagutarius merasa sering sakit perut. Pada ranah keuangan, saat ini merupakan periode tepat untuk mulai melihat iklan properti tentang rumah.
Cinta Sagitarius
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