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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 29 September 2026 | 14.45 WIB

Ramalan Zodiak Aries 29 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini cocok untuk bersenang-senang dan bergembira bagi zodiak aries. Sebaiknya aries tidak menyelesaikan banyak pekerjaan. Meskipun berusaha keras untuk fokus pada tugas, ada banyak gangguan dimana-mana. 

Teman-teman mungkin mendesak aries untuk bergabung dalam kegiatan yang memungkinkan. Jadi sebaiknya, aries mengalah saja untuk hari ini. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Selasa, 29 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus berani mengeluarkan kualitas terbaik diri sendiri agar seseorang yang istimewa segera datang. Terkait karir, carilah bantuan jika sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan.

Sementara itu, masalah pencernaan akan teratasi dan kesehatan aries akan meningkat jika mengadopsi pola makan vegetarian. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk melakukan pembelian yang menguntungkan guna meningkatkan kualitas hidup.

Cinta Aries

Keluar dan berbaurlah, karena hari ini akan bermanfaat jika aries bersosialisasi. Jangan takut untuk mengeluarkan kualitas terbaikmu dengan lantang dan bangga, kemudian seseorang yang istimewa akan datang kepadamu. Aries akan meraih kesuksesan dalam kehidupan asmara.

Karir Aries

Jangan mengisolasi diri dari dunia jika sedang menghadapi masalah. Carilah bantuan jika berada dalam situasi sulit. 

Editor: Novia Tri Astuti
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