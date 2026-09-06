Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 6 September 2026 | 21.47 WIB

Jangan Sepelekan Kedutan, 13 Bagian Tubuh Ini Disebut Membawa Kabar Baik

ilustrasi alis yang berkedut. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi alis yang berkedut. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kedutan pada bagian tubuh tertentu kerap dianggap sebagai hal biasa. Namun, dalam sejumlah kepercayaan dan tafsir astrologi, kedutan dipercaya memiliki makna tersendiri yang dikaitkan dengan berbagai kejadian dalam kehidupan.

Waktu serta lokasi munculnya kedutan dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai pertanda yang akan datang. Beberapa di antaranya bahkan dikaitkan dengan rezeki, keberuntungan, perjalanan, hingga kabar menggembirakan.

Dilansir English Jagran, berikut 13 makna kedutan di sejumlah bagian tubuh yang dalam kepercayaan tertentu dianggap membawa keberuntungan dan nasib baik.

1. Dahi berkedut, pertanda keuntungan finansial

Kedutan yang muncul di area dahi dipercaya menjadi pertanda positif berkaitan dengan kondisi keuangan. Menurut kepercayaan tersebut, seseorang mungkin akan memperoleh peningkatan pemasukan atau kemakmuran dalam waktu mendatang.

Bentuknya bisa beragam, mulai dari kenaikan gaji, keberhasilan dalam urusan bisnis, hingga mendapatkan rezeki yang datang secara tidak terduga.

2. Alis berkedut, keinginan disebut segera terwujud

Jika kedutan terasa pada alis, hal tersebut dipercaya menjadi sinyal bahwa sebuah harapan atau keinginan berpeluang segera tercapai.

Momen ini dianggap tepat untuk kembali memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin diwujudkan dan tetap optimistis terhadap hasil yang akan diperoleh.

3. Kepala sebelah kiri berkedut, pertanda perjalanan membawa keberuntungan

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Hoki Berdatangan, 4 Shio Ini Diramal Mendapat Kabar Baik Mulai 6 September - Image
Zodiak

Hoki Berdatangan, 4 Shio Ini Diramal Mendapat Kabar Baik Mulai 6 September

Minggu, 6 September 2026 | 22.13 WIB

Hoki Berdatangan, Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Dapat Banyak Kabar Baik di September - Image
Zodiak

Hoki Berdatangan, Ini 6 Zodiak yang Diprediksi Dapat Banyak Kabar Baik di September

Sabtu, 5 September 2026 | 03.31 WIB

Akhir Agustus Jadi Titik Balik, 4 Zodiak Ini Berpeluang Merasakan Banyak Kabar Baik - Image
Zodiak

Akhir Agustus Jadi Titik Balik, 4 Zodiak Ini Berpeluang Merasakan Banyak Kabar Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 03.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
1

Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

2

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

3

Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

4

Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

6

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

7

Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

8

Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

9

Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore