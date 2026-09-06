Jangan Sepelekan Kedutan, 13 Bagian Tubuh Ini Disebut Membawa Kabar Baik

ilustrasi alis yang berkedut. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Kedutan pada bagian tubuh tertentu kerap dianggap sebagai hal biasa. Namun, dalam sejumlah kepercayaan dan tafsir astrologi, kedutan dipercaya memiliki makna tersendiri yang dikaitkan dengan berbagai kejadian dalam kehidupan.
Waktu serta lokasi munculnya kedutan dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai pertanda yang akan datang. Beberapa di antaranya bahkan dikaitkan dengan rezeki, keberuntungan, perjalanan, hingga kabar menggembirakan.
Dilansir English Jagran, berikut 13 makna kedutan di sejumlah bagian tubuh yang dalam kepercayaan tertentu dianggap membawa keberuntungan dan nasib baik.
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1. Dahi berkedut, pertanda keuntungan finansial
Kedutan yang muncul di area dahi dipercaya menjadi pertanda positif berkaitan dengan kondisi keuangan. Menurut kepercayaan tersebut, seseorang mungkin akan memperoleh peningkatan pemasukan atau kemakmuran dalam waktu mendatang.
Bentuknya bisa beragam, mulai dari kenaikan gaji, keberhasilan dalam urusan bisnis, hingga mendapatkan rezeki yang datang secara tidak terduga.
2. Alis berkedut, keinginan disebut segera terwujud
Jika kedutan terasa pada alis, hal tersebut dipercaya menjadi sinyal bahwa sebuah harapan atau keinginan berpeluang segera tercapai.
Momen ini dianggap tepat untuk kembali memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin diwujudkan dan tetap optimistis terhadap hasil yang akan diperoleh.
3. Kepala sebelah kiri berkedut, pertanda perjalanan membawa keberuntungan
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Jawa Pos
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