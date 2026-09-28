Jalur Rezeki Terbuka Lebar, 4 Shio Ini Diramal Alami Perubahan Finansial Besar

4 Shio yang Beruntung di Tahun Ini dan Bisa Membeli Barang Mewah./freepik.com

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta peruntungan yang berbeda. Pada tahun ini, sejumlah shio disebut sedang berada dalam periode yang lebih positif, terutama berkaitan dengan peluang finansial.

Peluang tersebut bisa datang melalui berbagai jalur, mulai dari perkembangan bisnis, peningkatan karier, kerja sama baru, hingga pemasukan yang tidak disangka sebelumnya. Kondisi keuangan yang semakin baik bahkan disebut dapat mendorong perubahan gaya hidup dan taraf kehidupan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang disebut memiliki peruntungan finansial cukup baik tahun ini dan berpeluang mengalami peningkatan taraf hidup. Berikut daftarnya:

1. Shio Naga Shio Naga kerap dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan ambisi besar. Dalam ramalan tahun ini, shio tersebut disebut berada dalam fase yang penuh peluang.

Kesempatan untuk meningkatkan penghasilan dapat datang dari pekerjaan utama maupun sumber lain di luar aktivitas rutin. Ada pula kemungkinan munculnya peluang yang sebelumnya tidak pernah mereka perhitungkan.

Menurut ramalan tersebut, peningkatan finansial yang dialami sebagian pemilik shio Naga bahkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bernilai besar. Membeli kendaraan baru atau memiliki hunian yang lebih baik disebut sebagai salah satu kemungkinan ketika kondisi keuangan mereka semakin kuat.

2. Shio Tikus Kemampuan membaca situasi dan menemukan kesempatan menjadi karakter yang sering dilekatkan pada shio Tikus. Tahun ini, kecerdikan tersebut disebut dapat membantu mereka menemukan sumber pemasukan baru.

Peluang bisa datang melalui usaha sampingan, kerja sama bisnis, maupun kesempatan lain yang memberikan tambahan penghasilan. Jika mampu mengelolanya dengan baik, kondisi finansial mereka disebut berpotensi mengalami perubahan cukup signifikan.

Peningkatan pendapatan tersebut bahkan diramalkan dapat membuat sebagian pemilik shio Tikus mulai mewujudkan rencana yang sebelumnya masih tertunda. Kendaraan baru atau tempat tinggal yang lebih nyaman disebut sebagai beberapa contoh pencapaian yang mungkin menjadi target mereka.

3. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal dengan karakter pekerja keras, tekun, dan sabar dalam menjalani proses. Setelah melewati periode panjang dengan berbagai tantangan, kerja keras mereka dalam ramalan ini disebut mulai menunjukkan hasil.

Kondisi finansial diprediksi menjadi lebih stabil seiring meningkatnya pemasukan. Mereka juga disebut memiliki kesempatan lebih besar untuk menyisihkan penghasilan dan membangun tabungan.

Jika kondisi tersebut terus berlanjut, sebagian pemilik shio Kerbau disebut dapat mulai mengumpulkan aset bernilai tinggi. Rumah, kendaraan, atau bentuk investasi lainnya bisa menjadi bagian dari rencana finansial yang mulai mereka wujudkan.

4. Shio Monyet Kreativitas dan kemampuan beradaptasi menjadi dua karakter yang sering dikaitkan dengan shio Monyet. Dalam ramalan tahun ini, kemampuan tersebut disebut dapat membuka berbagai kesempatan baru untuk meningkatkan penghasilan.