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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 29 September 2026 | 03.16 WIB

Rezeki dari Pekerjaan Makin Lancar, 5 Shio Ini Disebut Beruntung di September

Shio yang makin tajir dan kaya karena gaji bulan September ini - Image

Shio yang makin tajir dan kaya karena gaji bulan September ini

JawaPos.com – Bulan September disebut membawa peluang finansial bagi sejumlah shio dalam ramalan astrologi Tionghoa. Peningkatan penghasilan dari pekerjaan maupun usaha menjadi salah satu hal yang banyak disorot.

Bagi sebagian shio, kerja keras yang selama ini dilakukan disebut mulai menunjukkan hasil. Tambahan pemasukan, bonus, promosi, hingga peluang bisnis baru menjadi beberapa bentuk keberuntungan yang diramalkan hadir pada bulan ini.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan finansial cukup baik pada September. Berikut uraiannya:

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau kerap digambarkan sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan memiliki semangat kerja tinggi. Mereka cenderung tetap menjalankan tanggung jawab meski harus menghadapi berbagai tantangan.

Pada September, usaha tersebut menurut ramalan mulai mendapatkan pengakuan. Kinerja yang konsisten disebut dapat membuat mereka lebih dihargai oleh atasan maupun rekan kerja.

Bagi karyawan, kesempatan untuk memperoleh tanggung jawab baru atau promosi jabatan disebut terbuka. Sementara bagi pemilik bisnis, peningkatan omzet menjadi salah satu peluang yang diramalkan dapat muncul.

Hasil finansial yang diperoleh bulan ini disebut bisa menjadi awal dari peluang pendapatan yang lebih besar pada masa mendatang.

2. Shio Naga

Pemilik shio Naga sering dikaitkan dengan karakter percaya diri dan kemampuan memimpin. Sikap tegas dalam mengambil keputusan membuat mereka disebut mudah dipercaya untuk menangani pekerjaan penting.

Menurut ramalan, kontribusi yang selama ini mereka berikan berpotensi mendapatkan apresiasi. Bentuknya dapat berupa bonus, peningkatan penghasilan, atau penghargaan lain dari tempat kerja.

Ide dan gagasan yang sebelumnya mereka sampaikan juga disebut mulai mendapatkan perhatian. Hal tersebut dapat membuka kesempatan baru dalam karier.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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