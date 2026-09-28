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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 28 September 2026 | 21.40 WIB

Bukan Mustahil Kaya, 5 Shio Ini Diramal Dapat Rezeki Besar dari Penghasilan September

Shio yang makin tajir dan kaya karena gaji bulan September ini

JawaPos.com – September disebut menjadi bulan yang membawa angin segar bagi sejumlah shio, terutama dalam hal pekerjaan dan kondisi keuangan. Penghasilan yang diterima pada bulan ini diyakini dapat memberikan ruang lebih besar untuk memperbaiki keadaan finansial.

Bukan hanya soal gaji bulanan, peluang mendapatkan bonus, kenaikan pendapatan, promosi, hingga keuntungan bisnis juga disebut terbuka bagi beberapa shio. Kondisi tersebut membuat mereka berpeluang menikmati hasil kerja keras yang selama ini telah dilakukan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan finansial positif pada September. Berikut daftarnya:

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang ulet, sabar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Sikap konsisten dalam menjalankan pekerjaan disebut menjadi salah satu kekuatan utama mereka.

Pada September, kerja keras tersebut menurut ramalan mulai mendapatkan perhatian dari lingkungan profesional. Karyawan bershio Kerbau disebut memiliki peluang memperoleh apresiasi dari atasan maupun rekan kerja.

Bahkan, kesempatan untuk mendapatkan tanggung jawab lebih besar atau promosi jabatan disebut terbuka. Sementara bagi mereka yang menjalankan usaha, peningkatan penjualan dan omzet juga diramalkan dapat terjadi.

Hasil yang diperoleh pada bulan ini disebut bukan sekadar keuntungan sesaat. Keberhasilan tersebut dipercaya dapat menjadi pijakan untuk membuka peluang finansial yang lebih besar pada periode berikutnya.

2. Shio Naga

Kepercayaan diri dan jiwa kepemimpinan menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan shio Naga. Kemampuan mengambil keputusan dan menghadapi situasi sulit membuat mereka disebut mudah mendapatkan kepercayaan dalam lingkungan kerja.

Pada September, kontribusi yang selama ini diberikan diprediksi mulai mendapatkan penghargaan. Apresiasi tersebut dapat berupa tambahan penghasilan, bonus, atau peningkatan pendapatan.

Mereka yang aktif menyampaikan ide dan mampu menunjukkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan juga disebut memiliki peluang mendapatkan perhatian lebih dari manajemen.

Sementara bagi pemilik usaha, bulan ini diramalkan membawa peluang melalui proyek atau kerja sama baru yang berpotensi memberikan keuntungan. Momentum tersebut disebut menjadi kesempatan untuk menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

3. Shio Ular

Pemilik shio Ular sering digambarkan sebagai sosok yang cermat dan memiliki kemampuan menyusun strategi. Mereka cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.

Sikap tersebut disebut menjadi modal penting dalam menghadapi peluang finansial di September. Kemampuan membaca situasi dengan teliti membuat mereka dianggap mampu melihat kesempatan yang mungkin tidak disadari orang lain.

Menurut ramalan, ada peluang bagi shio Ular untuk mendapatkan tambahan pemasukan dalam bentuk bonus atau insentif. Mereka yang merasa kariernya berjalan di tempat juga disebut mulai melihat kesempatan untuk berkembang ke posisi yang lebih tinggi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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