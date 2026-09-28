Disulap Takdir! 4 Weton yang Gemar Hidup Sederhana, Akan Jadi Orang Besar di Bulan Oktober 2026

JawaPos.com - Empat weton berikut ini dipercaya memiliki karakter sederhana tetapi menyimpan potensi menjadi orang besar pada Oktober 2026 menurut prediksi Primbon Jawa.

Ya, Oktober 2026 diprediksi membawa cerita menarik bagi masyarakat yang masih mengikuti tradisi Primbon Jawa, terutama mengenai weton yang dipercaya memiliki perjalanan hidup penuh kejutan.

Menurut prediksi Primbon Jawa, ada empat weton yang dalam kesehariannya dikenal sederhana, tidak gemar memamerkan pencapaian, tetapi dipercaya menyimpan potensi besar untuk mencapai keberhasilan.

Menariknya, empat weton yang masuk dalam rangkuman ini memang muncul dalam kalender Jawa Oktober 2026.

Lantas, apa yang membuat empat weton tersebut dikaitkan dengan sosok yang sederhana tetapi berpotensi menjadi orang besar?

1. Minggu Legi, Sederhana tetapi Punya Daya Tarik Kuat Minggu Legi menjadi weton pertama yang disebut dalam rangkuman sebagai sosok yang gemar menjalani kehidupan sederhana tetapi memiliki potensi berkembang menjadi orang besar.

Dalam hitungan neptu, Minggu memiliki nilai 5 dan Legi juga bernilai 5, sehingga total neptunya mencapai 10.