4 Weton Paling Berpotensi Kaya Raya di Bulan Oktober 2026, Menurut Prediksi Primbon Jawa

JawaPos.com - Prediksi Primbon Jawa menunjuk empat weton memiliki potensi rezeki dan kemakmuran pada Oktober 2026.

Empat weton tersebut, diantaranya adalah Minggu Legi, Kamis Pahing, Senin Pahing, dan Rabu Wage.

Oktober 2026 menjadi salah satu periode yang menarik bagi pembaca ramalan Primbon Jawa, khususnya mereka yang ingin mengetahui gambaran rezeki berdasarkan weton kelahiran.

Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari dalam kalender Masehi dan lima pasaran Jawa, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Dalam penanggalan Jawa Oktober 2026, sejumlah weton seperti Minggu Legi, Kamis Pahing, Senin Pahing dan Rabu Wage memang muncul pada tanggal-tanggal tertentu.

Berikut empat weton yang dikaitkan dengan peluang kemakmuran pada bulan Oktober 2026, dikutip dari pembahasan di YouTube Bara Raja Cirebon.

1. Minggu Legi Minggu Legi menjadi salah satu weton yang disebut memiliki potensi memperoleh kelancaran rezeki pada Oktober 2026.