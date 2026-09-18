Kim Jae Hwan Siap Kembali dengan “Love, From Here” pada Oktober 

JawaPos.com – Kim Jae Hwan kembali ke industri musik dengan single album terbaru berjudul “Love, From Here”. Ia telah membagikan jadwal promosi lengkap untuk comeback yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Oktober 2026 pukul.
Jadwal promosi tersebut mulai diperkenalkan melalui akun media sosial resmi Kim Jae Hwan pada 17 September. Rangkaian menuju perilisan akan dimulai dengan pengungkapan tracklist pada 18 September, kemudian dilanjutkan dua set foto teaser pada 21 dan 22 September serta album preview pada 23 September.
Menjelang perilisan, Kim Jae Hwan juga akan membagikan tiga highlight clip secara bertahap pada 29 September, 30 September, dan 1 Oktober.
Sementara itu, teaser video musik untuk “Love, From Here” dijadwalkan hadir pada 6 Oktober, tepat satu hari sebelum single album dan video musik resminya dirilis.
Menurut laporan allkpop, seluruh jadwal comeback ditampilkan dalam artwork bernuansa biru yang mencantumkan tanggal-tanggal penting menuju perilisan.
“Love, From Here” akan menjadi karya terbaru Kim Jae Hwan setelah ia kembali dari wajib militer, sekaligus menjadi salah satu aktivitas musik yang dinantikan penggemar.
Kim Jae Hwan juga akan melanjutkan aktivitas panggungnya melalui konser solo pada 31 Oktober dan 1 November di Blue Square Woori Won Banking Hall, Seoul.
Konser tersebut menjadi konser solo pertamanya sejak menyelesaikan wajib militer, dan kedua tanggal pertunjukan telah dilaporkan sold out.
Dengan rangkaian teaser yang telah disiapkan, Kim Jae Hwan kini memasuki hitung mundur menuju perilisan “Love, From Here”. Para penggemar dapat menantikan tracklist, foto konsep, highlight clip, hingga teaser video musik sebelum karya tersebut resmi dirilis pada 7 Oktober mendatang.
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Jawa Pos
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