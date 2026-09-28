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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 19.29 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Senin, 28 September 2026: Pilih Kesempatan dengan Cermat

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Senin, 28 September 2026 dapat diwarnai sejumlah peluang yang membuka ruang untuk menunjukkan kemampuan.

Kesempatan tersebut bisa datang melalui proyek baru, tanggung jawab tambahan, atau tawaran yang membuat Capricorn dipercaya menangani pekerjaan lebih besar.

Meski begitu, Capricorn tidak perlu merasa harus mengambil semua peluang yang datang dalam waktu bersamaan.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum menerima tanggung jawab baru, pertimbangkan kemampuan, waktu, serta tenaga yang tersedia agar pekerjaan tetap dapat diselesaikan dengan hasil yang maksimal.

Terlalu banyak menerima tugas justru dapat membuat perhatian terpecah dan mengurangi kualitas pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan dengan lebih baik.

Karena itu, tentukan prioritas berdasarkan tujuan yang sedang dibangun dan manfaat yang mungkin diperoleh dalam jangka panjang.

Ketika harus memilih antara beberapa proyek, Capricorn dapat melihat mana pekerjaan yang paling sesuai dengan kemampuan sekaligus memberikan ruang untuk berkembang.

Editor: Novia Tri Astuti
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