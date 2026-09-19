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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 19 September 2026 | 22.17 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 20 September 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi shio (magnific) - Image

Ilustrasi shio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan Shio besok Minggu 20 September 2026 menjadi salah satu topik yang menarik untuk disimak menjelang akhir pekan ketiga bulan September. 

Pemilik Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi dapat memanfaatkan momentum ini untuk mengevaluasi perjalanan selama sepekan sekaligus mempersiapkan langkah berikutnya.

Memasuki akhir pekan, energi yang sebelumnya terasa sibuk mulai memberikan ruang untuk melakukan refleksi. 

Bagi sebagian Shio, Minggu dapat menjadi waktu untuk menyelesaikan persoalan yang masih menggantung, sedangkan bagi yang lain justru menjadi momentum untuk memperkuat hubungan, mengatur keuangan, dan menentukan prioritas baru.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap Shio memiliki karakter serta dinamika yang berbeda. 

Karena itu, peluang yang muncul pada satu Shio belum tentu memberikan pengaruh yang sama kepada Shio lainnya.

Tahun 2026 sendiri merupakan Tahun Kuda Api, sehingga tema keberanian, pergerakan, perubahan, dan kemampuan beradaptasi cukup menonjol dalam pembacaan astrologi tahun ini.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan Shio besok Minggu, 20 September 2026 untuk Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi

Editor: Novia Tri Astuti
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