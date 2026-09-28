Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 18.55 WIB

Ramalan Karier Zodiak Taurus Senin, 28 September 2026: Pikirkan Arah Karier dengan Matang

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)

JawaPos.com - Karier Taurus menjadi salah satu bagian yang perlu mendapatkan perhatian pada Senin, 28 September 2026.

Jika pekerjaan yang dijalani belakangan terasa berulang atau mulai muncul keraguan mengenai arah profesional, Taurus sebaiknya tidak langsung mengambil keputusan besar.

Rasa jenuh terhadap rutinitas belum tentu menjadi tanda bahwa posisi atau pekerjaan saat ini harus segera ditinggalkan.

Berikut ramalan karier zodiak Taurus pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum menentukan langkah berikutnya, Taurus dapat mencoba memahami tujuan yang ingin dicapai dalam beberapa bulan hingga satu tahun mendatang.

Pikirkan jenis pekerjaan, tanggung jawab, serta suasana kerja seperti apa yang dapat membuat kemampuan Taurus terus berkembang.

Gambaran tersebut dapat membantu menentukan pilihan dengan lebih tenang daripada sekadar mengikuti rasa bosan yang muncul sesaat.

Kesabaran juga menjadi hal penting karena perkembangan karier tidak selalu memberikan hasil yang langsung terlihat.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Aries Senin, 28 September 2026: Berani Menghadapi Tantangan Baru - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aries Senin, 28 September 2026: Berani Menghadapi Tantangan Baru

Senin, 28 September 2026 | 18.52 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Senin, 28 September 2026 | 17.57 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Senin, 28 September 2026 | 17.55 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore