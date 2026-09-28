Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Senin, 28 September 2026: Bangun Kebiasaan Sehat Secara Konsisten

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Senin, 28 September 2026 dapat lebih terjaga melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin.
Taurus tidak perlu memaksakan perubahan besar dalam waktu singkat hanya untuk mendapatkan kondisi tubuh yang lebih bugar.
Langkah kecil seperti memperbaiki waktu tidur, mencukupi kebutuhan cairan, serta mengurangi makanan yang terlalu berminyak dapat menjadi awal yang cukup baik.
Jika kesibukan membuat Taurus sering memilih makanan cepat saji, cobalah mulai meluangkan waktu untuk menyiapkan menu sederhana sendiri.
Pola makan yang lebih teratur dapat membantu tubuh mendapatkan energi yang dibutuhkan sehingga aktivitas sehari-hari tidak terasa terlalu menguras tenaga.
Selain menjaga asupan makanan, Taurus juga sebaiknya memberikan kesempatan kepada tubuh untuk tetap aktif bergerak.
Tidak harus langsung melakukan latihan dengan intensitas tinggi.
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