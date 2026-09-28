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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 23.56 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Selasa 29 September 2026: Perjelas Arah dan Manfaatkan Dukungan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Selasa, 29 September 2026, menjadi waktu bagi Gemini untuk lebih jeli melihat berbagai hal yang sedang berkembang dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan.

Setelah beberapa waktu menghadapi banyak pikiran sekaligus, Gemini perlu mulai menentukan mana yang benar-benar harus diprioritaskan.

Hari ini juga mendorong Gemini untuk lebih terbuka terhadap percakapan karena jawaban atas persoalan tertentu justru dapat muncul melalui komunikasi dengan orang lain.

Dalam urusan asmara, hubungan membutuhkan kejelasan agar tidak ada pihak yang terus menebak-nebak perasaan atau keinginan masing-masing.

Keuangan menunjukkan adanya kemungkinan pemasukan atau hak yang sebelumnya tertunda mulai mendapatkan titik terang, tetapi pengeluaran kecil yang terus berulang tetap perlu diperhatikan.

Di bidang karier, perkembangan mungkin belum berjalan secepat yang diharapkan, sehingga menyelesaikan kewajiban kecil terlebih dahulu dapat menjadi langkah yang lebih efektif.

Sementara itu, kondisi tubuh cukup mendukung untuk kembali menjalankan kebiasaan sehat yang sebelumnya sempat terhenti.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Gemini untuk Selasa, 29 September 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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