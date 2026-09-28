Ramalan Zodiak Cancer Besok Selasa 29 September 2026: Tinggalkan yang Tak Lagi Dibutuhkan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Selasa, 29 September 2026, menjadi waktu bagi Cancer untuk mulai melepaskan berbagai hal yang sudah tidak lagi memberikan manfaat dalam kehidupan.
Ada kemungkinan beberapa kebiasaan, pikiran, atau persoalan lama masih terbawa hingga sekarang sehingga membuat langkah terasa lebih berat dari seharusnya.
Daripada terus memikirkan sesuatu yang tidak dapat diubah, Cancer dapat mengalihkan perhatian pada hal-hal yang masih bisa diperbaiki.
Persiapan lebih awal juga menjadi kunci agar aktivitas beberapa hari ke depan terasa lebih ringan dan tidak membuat Anda terburu-buru.
Dalam urusan asmara, hubungan dapat memasuki suasana baru ketika Cancer berani membicarakan perasaan secara terbuka.
Di bidang keuangan, peluang mendapatkan pemasukan dari sumber baru cukup terbuka, tetapi tetap diperlukan pertimbangan sebelum menggunakan uang untuk keputusan besar.
Karier juga menghadirkan kemungkinan baru sehingga Cancer sebaiknya lebih peka terhadap kesempatan yang muncul.
Sementara itu, kesehatan akan lebih terjaga jika Cancer memperhatikan asupan makanan, cukup minum, dan tetap aktif bergerak.
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Jawa Pos
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