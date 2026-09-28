Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 23.50 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok Selasa 29 September 2026: Tinggalkan yang Tak Lagi Dibutuhkan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Selasa, 29 September 2026, menjadi waktu bagi Cancer untuk mulai melepaskan berbagai hal yang sudah tidak lagi memberikan manfaat dalam kehidupan.

Ada kemungkinan beberapa kebiasaan, pikiran, atau persoalan lama masih terbawa hingga sekarang sehingga membuat langkah terasa lebih berat dari seharusnya.

Daripada terus memikirkan sesuatu yang tidak dapat diubah, Cancer dapat mengalihkan perhatian pada hal-hal yang masih bisa diperbaiki.

Persiapan lebih awal juga menjadi kunci agar aktivitas beberapa hari ke depan terasa lebih ringan dan tidak membuat Anda terburu-buru.

Dalam urusan asmara, hubungan dapat memasuki suasana baru ketika Cancer berani membicarakan perasaan secara terbuka.

Di bidang keuangan, peluang mendapatkan pemasukan dari sumber baru cukup terbuka, tetapi tetap diperlukan pertimbangan sebelum menggunakan uang untuk keputusan besar.

Karier juga menghadirkan kemungkinan baru sehingga Cancer sebaiknya lebih peka terhadap kesempatan yang muncul.

Sementara itu, kesehatan akan lebih terjaga jika Cancer memperhatikan asupan makanan, cukup minum, dan tetap aktif bergerak.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Leo Besok Selasa 29 September 2026: Rapikan Urusan dan Dengarkan Hati - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo Besok Selasa 29 September 2026: Rapikan Urusan dan Dengarkan Hati

Senin, 28 September 2026 | 23.45 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Selasa 29 September 2026: Berani Bicara dan Menata Prioritas - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Selasa 29 September 2026: Berani Bicara dan Menata Prioritas

Senin, 28 September 2026 | 23.40 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Selasa 29 September 2026: Saatnya Menata Hidup dengan Lebih Tenang - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo Besok Selasa 29 September 2026: Saatnya Menata Hidup dengan Lebih Tenang

Senin, 28 September 2026 | 23.35 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore