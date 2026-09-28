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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 23.35 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Selasa 29 September 2026: Saatnya Menata Hidup dengan Lebih Tenang

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Virgo memasuki Selasa, 29 September 2026 dengan dorongan untuk lebih terbuka terhadap orang-orang terdekat sekaligus memperhatikan kebutuhan diri sendiri.

Kebahagiaan yang dirasakan Virgo akan terasa lebih lengkap ketika keluarga dan sahabat ikut menjadi bagian dari rencana maupun pencapaian yang sedang dibangun.

Di sisi lain, kesehatan juga meminta perhatian lebih karena kebiasaan sehari-hari mulai perlu ditata, terutama dalam hal pola makan dan cara menjaga stamina.

Dalam hubungan, Virgo mungkin mulai memikirkan langkah yang lebih serius atau perubahan arah yang selama ini masih dipertimbangkan.

Di tempat kerja, keterbukaan kepada atasan dapat membantu membangun kepercayaan, meskipun Virgo tetap perlu memilih waktu dan cara penyampaian yang tepat.

Perbedaan pendapat mengenai rencana perjalanan juga mungkin muncul, sehingga kemampuan mengendalikan emosi menjadi penting agar pembicaraan tidak berubah menjadi pertengkaran.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Virgo untuk Selasa, 29 September 2026.

Asmara Virgo

Kehidupan asmara Virgo besok membawa suasana yang cukup menarik karena ada dorongan untuk memperjelas arah hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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