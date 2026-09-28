Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Senin, 28 September 2026 | 22.00 WIB

3 Zodiak yang di Akhir Bulan Malah Dapat Keajaiban, Paruh Kedua Tahun 2026 Jadi Penuh Rezeki

Zodiak yang diramalkan dapat keajaiban saat paruh kedua tahun 2026 hidup jadi penuh rezeki. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan dapat keajaiban saat paruh kedua tahun 2026 hidup jadi penuh rezeki. (dok: pexels)

JawaPos.com - Keberuntungan memanglah selalu jadi misteris yang sulit untuk dapat terungkap.

Kedatangan hoki kerap kali tidak terduga yang mana bisa saja muncul pada waktu yang sama sekali tidak diperhitungkan.

Sema seperti beberapa weton yang diprediksi dapat memperoleh serangkaian kebaikan dalam waktu dekat ini.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan dapat keajaiban saat paruh kedua tahun 2026 hidup jadi penuh rezeki.

1. Zodiak Aquarius

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak aquarius diramalkan akan memperoleh keajaiban di waktu yang tidak terduga.

Mereka malahan punya diprediksi mendapatkan kebaikan saat menjalani masa-masa sulit seperti di akhir bulan.

Ketika dompet telah menipis, mereka seperti mendapatkan berkah berupa peluang mendapatkan pundi-pundi rupiah.

Uang dimungkinkan hadir melalui serangkaian hal sederhana seperti halnya inovasi dari produk yang didagangkan.

2. Zodiak Scorpio 

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak Ini Punya Tips Jaga Kesehatan di Tengah Musim Pancaroba, Simak Cara Menghadapinya - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Punya Tips Jaga Kesehatan di Tengah Musim Pancaroba, Simak Cara Menghadapinya

Senin, 28 September 2026 | 21.33 WIB

5 Zodiak yang Tahu Kapan Harus Resign, Simak Waktu yang Tepat untuk Mengundurkan Diri - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Tahu Kapan Harus Resign, Simak Waktu yang Tepat untuk Mengundurkan Diri

Senin, 28 September 2026 | 21.28 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Akhir September 2026: Hindari Tindakan Impulsif - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Akhir September 2026: Hindari Tindakan Impulsif

Senin, 28 September 2026 | 21.25 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore