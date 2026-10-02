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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 2 Oktober 2026 | 11.45 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, jika zodiak Scorpio merasa gelisah dan tidak yakin, isi harimu dengan hal-hal positif dan kerja keras. Buatlah keputusan yang tepat dan singkirkan perasaan negatif. Tetaplah tenang dan pilihlah hal yang tepat untuk menjaga ketenangan pikiran. 

Scorpio membutuhkan sikap heroik untuk menghadapi situasi menantang dalam hidup. Cobalah untuk memiliki lebih banyak keberanian dan menjaganya dengan melakukan hal-hal positif hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio mungkin akan bertemu seseorang yang menarik pada sebuah perayaan keluarga. Terkait karir, tetaplah fokus pada pekerjaanmu dan jangan biarkan masalah yang ada mengganggu suasana hatimu. 

Sementara itu, tingkatkan kesejahteraan diri dengan berjalan pagi dan berolahraga setiap hari. Pada ranah keuangan, periode baik untuk mulai mencari rumah baru yang telah Scorpio rencanakan untuk dibeli.

Cinta Scorpio

Jika masih lajang, Scorpio mungkin akan bertemu seseorang yang menarik di sebuah perayaan keluarga. Dia adalah seseorang yang belum pernah Scorpio lihat sebelumnya. Cobalah memberanikan diri dan menghampirinya untuk menyapa.

Karir Scorpio

Editor: Candra Mega Sari
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