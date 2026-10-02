Ramalan Zodiak Libra 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra akan lebih rasional dalam mengambil keputusan yang tegas. Libra akan mengalami beberapa perubahan dalam hidup. Hal ini mungkin penting untuk menentukan potensi dan kemampuan Libra dalam menghadapinya.



Selain itu, perubahan positif akan mengisi hidup Libra dengan peluang dan pertumbuhan baru. Namun, cobalah untuk menemukan potensi diri agar lebih memahami situasi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra perlu bersiap karena seseorang dari masa lalu mungkin kembali karena suatu alasan. Terkait karir, berbicaralah dengan atasan tentang apa yang Libra alami dan berupayalah untuk memperbaiki situasi tersebut.



Sementara itu, kurangi kecemasan dan jagalah kesehatan dengan melakukan yoga, berjalan-jalan, atau jogging. Terkait keuangan, kunjungi showroom jika berpikir untuk berinvestasi dalam membeli mobil baru.



Cinta Libra

Hari ini mungkin membawa beberapa kejutan, dimana Libra akan bertemu dengan teman lama atau mantan pasangan. Peristiwa tak terduga ini membuat Libra lengah namun bahagia. Jangan ragu untuk menghadiri pertemuan ini kemana pun arahnya, karena orang ini mungkin kembali ke hidup Libra karena suatu alasan.

