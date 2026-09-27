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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 27 September 2026 | 23.19 WIB

Rezeki Makin Lancar, 5 Shio Ini Disebut Bakal Menikmati Keberuntungan Finansial

seseorang yang hidup naik level./Freepik/Ethan Hunt - Image

seseorang yang hidup naik level./Freepik/Ethan Hunt

JawaPos.com – Peruntungan seseorang dalam urusan keuangan kerap dikaitkan dengan berbagai kepercayaan dan tradisi. Dalam astrologi Tiongkok, misalnya, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta siklus keberuntungan yang berbeda-beda.

Ada masa ketika seseorang dianggap sedang berada dalam periode penuh tantangan. Sebaliknya, terdapat pula waktu yang dipercaya membawa lebih banyak peluang, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kondisi finansial.

Menjelang penghujung September, sejumlah ramalan menyebut ada lima shio yang akan memasuki periode dengan peruntungan finansial yang cukup positif. Mereka digambarkan berpeluang memperoleh keuntungan dari pekerjaan, bisnis, investasi, maupun kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut lima shio yang dalam ramalan tersebut disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki di akhir September.

1. Shio Naga

Dalam astrologi Tiongkok, Naga kerap dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan kewibawaan. Karakter tersebut membuat shio ini dipercaya memiliki peluang untuk berkembang ketika mampu memanfaatkan kesempatan yang datang.

Menjelang akhir September, Shio Naga diramalkan memperoleh peluang finansial dari usaha yang sebelumnya belum berjalan maksimal. Investasi atau proyek yang sempat tertunda juga disebut berpotensi memberikan hasil.

Selain itu, kemampuan membangun hubungan dengan orang lain dipercaya dapat membantu membuka pintu kesempatan baru. Dukungan dari lingkungan profesional maupun relasi bisnis menjadi salah satu hal yang dalam ramalan disebut dapat membawa keuntungan bagi Shio Naga.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau dikenal dengan karakter tekun, sabar, dan konsisten. Mereka dipercaya tidak mudah meninggalkan sesuatu yang sudah diperjuangkan, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat.

Kerja keras yang dilakukan dalam waktu cukup panjang disebut mulai menunjukkan hasil menjelang akhir September. Dalam ramalan tersebut, peluang peningkatan finansial dapat datang melalui usaha pribadi maupun kerja sama dengan pihak lain.

Perkembangan tersebut dipercaya menjadi hasil dari proses yang telah dijalani sebelumnya. Karena itu, Shio Kerbau disebut perlu tetap mempertahankan ketekunan dan tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait keuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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