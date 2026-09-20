Kata Psikologi: Jika Anda Sudah Melakukan 15 Hal Ini, Anda Lebih Sukses dari yang Anda Pikirkan

JawaPos.com - Kesuksesan sering kali hanya diukur dari hal-hal yang mudah dilihat orang lain.

Jabatan yang tinggi, jumlah uang di rekening, rumah, kendaraan, bisnis besar, atau pencapaian profesional kerap dijadikan patokan untuk menentukan apakah seseorang sudah berhasil dalam hidup.

Padahal, kesuksesan tidak selalu terlihat semegah itu. Ada orang yang mungkin belum memiliki pencapaian luar biasa secara materi, tetapi sudah mampu mengendalikan kehidupannya, mengambil keputusan dengan sadar, belajar dari pengalaman, mengelola keuangan, serta terus bergerak meskipun menghadapi kegagalan.

Seperti disampaikan Your Tango, berbagai kebiasaan yang dapat menjadi tanda bahwa seseorang sudah memiliki fondasi kesuksesan, meskipun dirinya sendiri mungkin belum menyadarinya.

Berikut 15 hal yang menarik untuk diperhatikan. Psikologi mengungkap 15 kebiasaan yang menunjukkan seseorang mungkin lebih sukses daripada yang disadari, mulai dari fokus, disiplin, hingga mampu mengelola emosi.

1. Anda Fokus pada Satu Tujuan dalam Satu Waktu Salah satu tanda bahwa seseorang sedang membangun kesuksesan adalah kemampuannya memusatkan energi pada satu tujuan penting. Di tengah dunia yang penuh distraksi, kemampuan untuk menentukan prioritas menjadi sesuatu yang sangat berharga.

Orang yang mencoba mengejar terlalu banyak tujuan sekaligus dapat membuat perhatian dan energinya terbagi. Sebaliknya, fokus pada satu proyek atau sasaran memungkinkan seseorang memberikan waktu yang lebih besar untuk memahami persoalan, memperbaiki kesalahan, dan mengembangkan keahlian.

Menurut artikel YourTango, pendekatan fokus dapat membantu seseorang mencapai kemajuan dan penguasaan yang lebih mendalam pada bidang tertentu.

Misalnya, seseorang yang ingin membangun bisnis tidak harus langsung mengerjakan sepuluh ide. Ia dapat memilih satu produk, menguji pasar, mempelajari respons pelanggan, kemudian memperbaikinya secara bertahap.

Begitu pula dalam kehidupan pribadi. Jika seseorang sedang berusaha meningkatkan kondisi keuangan, ia dapat memusatkan perhatian terlebih dahulu pada pengelolaan pengeluaran dan tabungan sebelum mengejar terlalu banyak target finansial sekaligus.

Jika Anda sudah mampu mengatakan “ini yang paling penting untuk saya selesaikan sekarang”, mungkin Anda telah memiliki salah satu fondasi penting untuk mencapai tujuan jangka panjang.

2. Anda Melihat Kebosanan sebagai Kesempatan Kebosanan sering dianggap sebagai sesuatu yang harus segera dihilangkan. Begitu tidak ada aktivitas, sebagian orang langsung mengambil ponsel, membuka media sosial, menonton video, atau mencari hiburan lain.

Namun, orang yang mampu menghadapi rasa bosan justru memiliki kesempatan untuk memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Dalam artikel YourTango, kebosanan dibahas sebagai keadaan yang dapat mendorong seseorang mengeksplorasi kebutuhan, keinginan, serta kemungkinan perubahan dalam hidup.

Kebosanan tidak selalu berarti seseorang malas. Terkadang, rasa tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas yang sedang dilakukan tidak lagi memberikan stimulasi atau makna yang cukup.