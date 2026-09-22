Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 04.02 WIB

7 Alasan Mengapa Modal Kegigihan dan Tekad Tidaklah Cukup, dan Apa Lagi Dilakukan Agar Sukses

seseorang yang berusaha keras untuk sukses./Magnific/reewungjunerr - Image

seseorang yang berusaha keras untuk sukses./Magnific/reewungjunerr

JawaPos.com - Banyak nasihat tentang kesuksesan terdengar sederhana:

Jangan menyerah. Terus berjuang. Miliki tekad yang kuat. Tetap gigih sampai berhasil.

Nasihat tersebut tidak sepenuhnya salah. Kegigihan memang merupakan salah satu kualitas psikologis yang penting. Orang yang mudah menyerah ketika menghadapi hambatan tentu akan kesulitan menyelesaikan sesuatu yang membutuhkan waktu panjang.

Namun, ada persoalan ketika kegigihan dianggap sebagai satu-satunya modal yang dibutuhkan untuk sukses.

Bayangkan seseorang terus bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi menggunakan strategi yang keliru. Atau seseorang sangat disiplin mengejar sebuah tujuan yang ternyata sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya. Ada pula orang yang memiliki tekad luar biasa, tetapi tidak pernah mengevaluasi kesalahannya.

Dalam situasi seperti itu, semakin gigih seseorang belum tentu semakin dekat dengan keberhasilan.

Psikologi justru menunjukkan bahwa keberhasilan merupakan hasil interaksi berbagai faktor: kemampuan mengatur diri, strategi, pembelajaran dari umpan balik, kemampuan beradaptasi, lingkungan, regulasi emosi, hubungan sosial, serta kemampuan menentukan tujuan yang realistis dan bermakna.

Dengan kata lain:

Kegigihan membantu kita bertahan, tetapi kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengatur diri, dan memilih arah menentukan apakah kegigihan tersebut membawa kita ke tempat yang tepat.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (22/9), terdapat tujuh alasan mengapa modal kegigihan dan tekad saja tidaklah cukup.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kata Psikologi: Jika Anda Sudah Melakukan 15 Hal Ini, Anda Lebih Sukses dari yang Anda Pikirkan - Image
Lifestyle

Kata Psikologi: Jika Anda Sudah Melakukan 15 Hal Ini, Anda Lebih Sukses dari yang Anda Pikirkan

Minggu, 20 September 2026 | 18.45 WIB

Mendadak Makmur! Deretan Zodiak yang Diprediksi Hidup Sukses dan Banjir Rezeki di Tahun 2026 - Image
Zodiak

Mendadak Makmur! Deretan Zodiak yang Diprediksi Hidup Sukses dan Banjir Rezeki di Tahun 2026

Rabu, 16 September 2026 | 05.41 WIB

Kabar Bahagia! 4 Shio yang Diprediksi Paling Sukses dan Bahagia di Tahun Kuda Api 2026 - Image
Zodiak

Kabar Bahagia! 4 Shio yang Diprediksi Paling Sukses dan Bahagia di Tahun Kuda Api 2026

Rabu, 16 September 2026 | 04.34 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore