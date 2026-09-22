7 Alasan Mengapa Modal Kegigihan dan Tekad Tidaklah Cukup, dan Apa Lagi Dilakukan Agar Sukses

JawaPos.com - Banyak nasihat tentang kesuksesan terdengar sederhana:

Jangan menyerah. Terus berjuang. Miliki tekad yang kuat. Tetap gigih sampai berhasil.

Nasihat tersebut tidak sepenuhnya salah. Kegigihan memang merupakan salah satu kualitas psikologis yang penting. Orang yang mudah menyerah ketika menghadapi hambatan tentu akan kesulitan menyelesaikan sesuatu yang membutuhkan waktu panjang.

Namun, ada persoalan ketika kegigihan dianggap sebagai satu-satunya modal yang dibutuhkan untuk sukses.

Bayangkan seseorang terus bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi menggunakan strategi yang keliru. Atau seseorang sangat disiplin mengejar sebuah tujuan yang ternyata sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya. Ada pula orang yang memiliki tekad luar biasa, tetapi tidak pernah mengevaluasi kesalahannya.

Dalam situasi seperti itu, semakin gigih seseorang belum tentu semakin dekat dengan keberhasilan.

Psikologi justru menunjukkan bahwa keberhasilan merupakan hasil interaksi berbagai faktor: kemampuan mengatur diri, strategi, pembelajaran dari umpan balik, kemampuan beradaptasi, lingkungan, regulasi emosi, hubungan sosial, serta kemampuan menentukan tujuan yang realistis dan bermakna.

Dengan kata lain:

Kegigihan membantu kita bertahan, tetapi kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengatur diri, dan memilih arah menentukan apakah kegigihan tersebut membawa kita ke tempat yang tepat.