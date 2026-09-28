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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 28 September 2026 | 21.17 WIB

4 Zodiak Ini Kerap Terlibat Konflik dengan Rekan Kerja, Simak Bagaimana Cara Menghindarinya

Ilustrasi konflik/Magnific - Image

Ilustrasi konflik/Magnific

Jawaos.com-Konflik bisa terjadi dimana saja, termasuk di tempat kerja.

Perselisihan di kantor biasanya disebabkan karena perbedaan kepribadian dan ekspektasi yang menjadi penyebab dari konflik itu sendiri.

Beberapa zodiak akan mencoba mencari jalan keluar untuk menengahi perbedaan yang ada. 

Seperti yang kerap menimpa lima zodiak ini, konflik di tempat kerja menjadi salah satu persoalan hidup yang mungkin mereka alami. 

Menurut informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (28/9) berikut konflik yang kerap dialami oleh zodiak di tempat kerja.  

Taurus mampu mempertahankan pendiriannya dan menjadi sosok yang dapat diandalkan oleh orang disekitarnya. Namun, sifat tersebut juga dapat membuat taurus sulit berubah, keras kepala, dan lambat berkompromi. Taurus perlu mengandalkan kesabaran dan mencoba memahami konflik dari sudut pandang orang lain. 

Gemini cenderung cepat tertarik untuk mengerjakan tugas baru atau mencoba cara berbeda dalam menyelesaikan pekerjaan. Masalah bisa muncul ketika kemampuan gemini melakukan berbagai hal justru membuat mereka kehilangan motivasi terhadap tugas yang sebenarnya menjadi tanggung jawab mereka. 

Kemampuan cancer dalam berkomunikasi yang didukung oleh sifat penuh perhatian membuat perkataan cancer lebih mudah mempengaruhi orang lain. Namun, konflik bisa muncul saat kemampuan cancer tersebut digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, cancer perlu menggunakan kemampuan persuasi secara bijak.

Leo dikenal sebagai sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu mengambil tindakan. Namun, leo tidak selalu menjadi rekan kerja yang sempurna. Keinginan untuk menjadi pemimpin dapat membuat leo terlalu fokus pada diri sendiri dan sudut pandangnya dalam bekerja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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