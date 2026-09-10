Hati-Hati Terjebak! Ini 5 Sinyal Rekan Kerja Anda Punya Sifat Toxic

JawaPos.com – Lingkungan tempat bekerja tidak hanya berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi emosional seseorang. Hubungan yang sehat dengan rekan kerja bisa membuat suasana kantor terasa nyaman, sedangkan interaksi yang penuh konflik justru berpotensi menimbulkan tekanan.

Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah keberadaan rekan kerja dengan perilaku toxic. Sikap seperti ini terkadang tidak terlihat secara langsung karena dapat muncul melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang berlangsung terus-menerus.

Jika dibiarkan, perilaku tersebut dapat mengganggu kerja sama tim, menurunkan semangat, hingga membuat seseorang merasa tertekan ketika berada di lingkungan kantor.

Dilansir dari Times of India, terdapat sejumlah perilaku yang dapat menjadi tanda seseorang memiliki kecenderungan toxic di tempat kerja. Berikut lima di antaranya.

1. Selalu Menempatkan Diri sebagai Korban Salah satu ciri yang patut diperhatikan adalah kebiasaan seseorang menganggap dirinya selalu menjadi pihak yang dirugikan.

Setiap persoalan seolah terjadi karena kesalahan orang lain. Ketika melakukan kekeliruan, ia cenderung mencari alasan atau mengalihkan tanggung jawab kepada rekan kerja.

Dari sudut pandang psikologi, pola seperti ini dapat menjadi cara seseorang menghindari tanggung jawab sekaligus memperoleh simpati dari lingkungan sekitarnya.

2. Gemar Membicarakan Orang Lain Gosip dan drama kantor juga bisa menjadi tanda lingkungan kerja yang tidak sehat. Rekan kerja toxic mungkin senang menyebarkan cerita pribadi, membicarakan kekurangan orang lain, atau memperbesar konflik yang sebenarnya sederhana.

Kebiasaan tersebut bukan hanya membuat suasana kantor menjadi tidak nyaman, tetapi juga dapat memunculkan rasa curiga antarkaryawan.