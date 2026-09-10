Hati-Hati Terjebak! Ini 5 Sinyal Rekan Kerja Anda Punya Sifat Toxic

Ilustrasi rekan kerja yang mengobrol. (Freepik)
JawaPos.com – Lingkungan tempat bekerja tidak hanya berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi emosional seseorang. Hubungan yang sehat dengan rekan kerja bisa membuat suasana kantor terasa nyaman, sedangkan interaksi yang penuh konflik justru berpotensi menimbulkan tekanan.
Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah keberadaan rekan kerja dengan perilaku toxic. Sikap seperti ini terkadang tidak terlihat secara langsung karena dapat muncul melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang berlangsung terus-menerus.
Jika dibiarkan, perilaku tersebut dapat mengganggu kerja sama tim, menurunkan semangat, hingga membuat seseorang merasa tertekan ketika berada di lingkungan kantor.
Dilansir dari Times of India, terdapat sejumlah perilaku yang dapat menjadi tanda seseorang memiliki kecenderungan toxic di tempat kerja. Berikut lima di antaranya.
Salah satu ciri yang patut diperhatikan adalah kebiasaan seseorang menganggap dirinya selalu menjadi pihak yang dirugikan.
Setiap persoalan seolah terjadi karena kesalahan orang lain. Ketika melakukan kekeliruan, ia cenderung mencari alasan atau mengalihkan tanggung jawab kepada rekan kerja.
Dari sudut pandang psikologi, pola seperti ini dapat menjadi cara seseorang menghindari tanggung jawab sekaligus memperoleh simpati dari lingkungan sekitarnya.
Gosip dan drama kantor juga bisa menjadi tanda lingkungan kerja yang tidak sehat. Rekan kerja toxic mungkin senang menyebarkan cerita pribadi, membicarakan kekurangan orang lain, atau memperbesar konflik yang sebenarnya sederhana.
Kebiasaan tersebut bukan hanya membuat suasana kantor menjadi tidak nyaman, tetapi juga dapat memunculkan rasa curiga antarkaryawan.
Dilansir dari Times of India, gosip dalam konteks tertentu dapat menjadi bentuk agresi tidak langsung karena seseorang menyerang reputasi pihak lain tanpa melakukan konfrontasi secara terbuka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022