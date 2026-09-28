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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 28 September 2026 | 19.43 WIB

3 Zodiak Paling Ambis, Tak Banyak Omong tapi Serius Membuktikan Lewat Kerja Keras

Ilustrasi bekerja keras/Magnific - Image

Ilustrasi bekerja keras/Magnific

JawaPos.com - Baik soal karir maupun hubungan asmara, tiga zodiak ini selalu berusaha meraih kesuksesan dalam segala hal yang mereka lakukan.

Lebih dari itu, mereka biasanya pun berhasil mendapatkannya. Mereka tidak pernah memperlambat langkah untuk memiliki impian besar.  

Bahkan disaat yang sulit mereka mampu menghadapinya tanpa mengeluh. Dilansir dari laman yourtango pada (28/9) empat zodiak berikut adalah sosok pekerja keras dalam membangun kesuksesan. 

Aries tidak terlalu memperdulikan pendapat ataupun ekspektasi orang lain. Sebaliknya, anda lebih fokus bekerja keras untuk diri sendiri. Anda juga tidak tertarik mengikuti standar kesuksesan versi orang lain. Anda tahu apa yang diinginkan dan itulah yang paling penting bagi diri anda.

Virgo punya kemampuan untuk memperhatikan detail yang kerap dilupakan orang lain. Baik dalam karir maupun proyek pribadi, anda menolak menerima hasil yang biasa-biasa saja. Anda ingin menjadi yang terbaik dan tidak kurang. Virgo juga memiliki etos kerja yang kuat. 

Scorpio adalah sosok pekerja keras dan menolak melakukan sesuatu yang setengah-setengah. Jika anda memutuskan untuk mencoba sesuatu, anda ingin menjadi yang terbaik dalam hal tersebut.

 Tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk ditaklukkan. Kerja keras memberikan makna tersendiri bagi hidup anda dan anda tidak takut untuk memberikan seluruh kemampuan.

Editor: Hanny Suwindari
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