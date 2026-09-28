3 Zodiak Paling Ambis, Tak Banyak Omong tapi Serius Membuktikan Lewat Kerja Keras

Ilustrasi bekerja keras/Magnific
JawaPos.com - Baik soal karir maupun hubungan asmara, tiga zodiak ini selalu berusaha meraih kesuksesan dalam segala hal yang mereka lakukan.
Lebih dari itu, mereka biasanya pun berhasil mendapatkannya. Mereka tidak pernah memperlambat langkah untuk memiliki impian besar.
Bahkan disaat yang sulit mereka mampu menghadapinya tanpa mengeluh. Dilansir dari laman yourtango pada (28/9) empat zodiak berikut adalah sosok pekerja keras dalam membangun kesuksesan.
Aries
Aries tidak terlalu memperdulikan pendapat ataupun ekspektasi orang lain. Sebaliknya, anda lebih fokus bekerja keras untuk diri sendiri. Anda juga tidak tertarik mengikuti standar kesuksesan versi orang lain. Anda tahu apa yang diinginkan dan itulah yang paling penting bagi diri anda.
Virgo
Virgo punya kemampuan untuk memperhatikan detail yang kerap dilupakan orang lain. Baik dalam karir maupun proyek pribadi, anda menolak menerima hasil yang biasa-biasa saja. Anda ingin menjadi yang terbaik dan tidak kurang. Virgo juga memiliki etos kerja yang kuat.
Scorpio
Scorpio adalah sosok pekerja keras dan menolak melakukan sesuatu yang setengah-setengah. Jika anda memutuskan untuk mencoba sesuatu, anda ingin menjadi yang terbaik dalam hal tersebut.
Tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk ditaklukkan. Kerja keras memberikan makna tersendiri bagi hidup anda dan anda tidak takut untuk memberikan seluruh kemampuan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022