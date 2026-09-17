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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 18 September 2026 | 03.23 WIB

Penuh Perjuangan! 6 Shio yang Akhirnya Nikmati Rezeki dari Kerja Keras

Ramalan 12 shio (pinterest) - Image

Ramalan 12 shio (pinterest)

JawaPos.com – Beberapa shio dipercaya menjalani hidup penuh perjuangan sebelum akhirnya meraih rezeki yang diimpikan.

Shio ini disebut berhasil menikmati hasil dari kerja keras yang mereka lakukan tanpa mengenal lelah.

Dalam kepercayaan tradisional, perjuangan panjang sering kali menjadi jalan pembuka datangnya rezeki besar.

Menelusuri shio yang hidup dengan kerja keras hingga menikmati rezeki membuka pandangan menarik tentang arti perjuangan sejati.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, dijelaskan bahwa terdapat enam shio yang akhirnya nikmati rezeki dari kerja keras penuh perjuangan.

1. Shio Macan

Shio Macan meliputi mereka yang lahir pada tahun 1974 dengan elemen kayu, 1986 dengan elemen api, 1998 dengan elemen tanah, dan 2010 dengan elemen logam.

Karakteristik utama dari shio ini adalah keberanian yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Mereka memiliki fokus yang tajam terhadap target yang ingin dicapai dan tidak mudah terpengaruh oleh rintangan di depan mata.

Ketabahan mental mereka sangat kuat sehingga mampu bertahan dalam situasi sulit sekalipun.

Editor: Hanny Suwindari
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