Tak Selalu Harus Kerja Keras, 6 Weton Ini Konon Punya Jalan Rezeki Tak Terduga

JawaPos.com – Jalan rezeki setiap orang memang tidak selalu berjalan dengan pola yang sama. Ada yang harus bekerja keras bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil besar, sementara sebagian lainnya justru menemukan kesempatan berharga dari arah yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, hal semacam itu kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Weton merupakan perpaduan antara hari dalam kalender tujuh harian dengan lima pasaran Jawa yang dalam primbon dipercaya memiliki karakter dan peruntungan masing-masing.

Sejumlah weton bahkan diyakini mempunyai keberuntungan kuat dalam urusan rezeki. Pemiliknya disebut dapat menemukan peluang finansial meski memiliki gaya hidup santai atau terkadang kurang pandai mengendalikan pengeluaran.

Bukan berarti mereka tidak perlu berusaha. Dalam kepercayaan primbon, keberuntungan tersebut lebih sering digambarkan sebagai kemudahan menemukan peluang, bertemu orang yang tepat, atau mendapatkan kesempatan yang dapat mengubah kondisi finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki peruntungan kuat dalam hal rezeki dan berpeluang mendapatkan kekayaan besar.

1. Selasa Kliwon Selasa Kliwon menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki jalur rezeki cukup kuat. Pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu suka menjalani kehidupan dengan penuh tekanan.

Menariknya, meski terkadang memiliki kecenderungan menikmati hasil kerja dengan cepat, kesempatan untuk mendapatkan pemasukan kembali dipercaya selalu terbuka.

Dalam pandangan primbon, keberuntungan Selasa Kliwon seolah muncul ketika mereka sedang membutuhkan. Saat kondisi finansial mulai menurun, ada saja peluang yang dapat membantu mengembalikan keadaan.

Karena karakter tersebut, Selasa Kliwon sering digambarkan sebagai weton yang memiliki aliran rezeki cukup sulit diputus.